Actualidade

A anterior direção do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) admitiu hoje no parlamento que se demitiu em maio porque perdeu a capacidade para dialogar com o setor e rejeitou que tivesse havido pressões do Ministério da Cultura.

Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias, que até ao final de maio eram presidente e vice-presidente do conselho diretivo do ICA, respetivamente, estiveram hoje na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a pedido do Bloco de Esquerda, para explicar as razões da saída. Foram substituídas no cargo por Luís Chaby Vaz e Maria Mineiro, respetivamente.

"Eu não me arrependo do que fiz, deixei trabalho feito. Trouxe mais meios para os produtores terem capacidade de se financiar e fazer as suas produções. (...) Acho que o conselho diretivo deixou trabalho e deixou obra", afirmou Filomena Serras Pereira, a propósito dos cerca de três anos em que dirigiu o ICA.