Actualidade

O bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, António Nhaga, disse hoje à Lusa que o governo guineense o informou que vai endereçar uma carta ao executivo português, propondo datas para as negociações sobre o fecho da RTP e RDP no país africano.

As atividades dos dois órgãos portugueses encontram-se suspensas na Guiné-Bissau desde o dia 01 de julho, por ordens do governo guineense que alega, entre outras, a caducidade do acordo que permitiu a sua instalação em 1997.

Preocupado com a situação, o bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga reuniu-se hoje com o ministro guineense da Comunicação Social, Vítor Pereira, que lhe prometeu "abertura total" para iniciar as negociações com a parte portuguesa.