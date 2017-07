Tour

O ciclista eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe) foi hoje expulso da 104.ª Volta a França, por ter provocado, com uma cotovelada, a queda do britânico Mark Cavendish (Dimension Data) no 'sprint' da quarta etapa.

"O colégio de comissários decidiu expulsar Peter Sagan", anunciou a organização do Tour nas redes sociais, que num primeiro momento tinha punido o bicampeão mundial com a perda da segunda posição na tirada e de 30 segundos.

Sagan, que venceu a classificação da regularidade nas últimas cinco edições da prova francesa, deu uma cotovelada a Mark Cavendish quando o britânico tentava ultrapassá-lo pelo lado direito, causando a sua queda. O corredor da Dimension Data foi transportado para o hospital, com suspeita de fratura de clavícula, para ser submetido a exames.