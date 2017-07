Tancos/Armas

O protesto simbólico organizado por oficiais do Exército na reserva e na reforma contra o afastamento temporário de cinco comandantes foi desconvocado, confirmou a Lusa.

Fonte ligada à organização deste protesto confirmou que a iniciativa foi desconvocada. O protesto visava manifestar solidariedade com os cinco comandantes afastados temporariamente na sequência das averiguações internas ao furto de material de guerra, em Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha, Santarém.

Os oficiais previam concentrar-se pelas 11:30 junto ao Monumento Nacional aos Combatentes do Ultramar, junto ao Museu do Combatente, em Belém, e seguir para o Palácio de Belém, onde iriam depor as espadas.