Actualidade

O deputado do PS eleito por Coimbra Pedro Coimbra defendeu hoje, na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, a solução de autocarros elétricos preconizada pelo Governo para o Sistema de Mobilidade do Mondego, considerando-a eficaz e moderna.

Citado em nota de imprensa enviada à agência Lusa pelo grupo parlamentar do PS, Pedro Coimbra argumenta que "foi pela mão do atual Governo que se chegou a uma solução eficaz, adequada, moderna e que resolve com dignidade as necessidades das populações da Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra", numa alusão ao sistema MetroBus, anunciado pelo Governo há cerca de um mês como a solução para o Sistema de Mobilidade do Mondego (Metro Mondego).

"É um tema que se arrasta há demasiado tempo e cujo abandono definitivo se chegou a temer", frisou o deputado socialista.