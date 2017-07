OE2018

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, exigiu hoje que o Governo não coloque "qualquer restrição" ao aumento salarial e descongelamento de carreiras no próximo ano, admitindo que, se necessário, a central sindical "não fugirá ao conflito".

"Num quadro em que a economia está a evoluir favoravelmente, entendemos que é possível fazer mais e melhor. Se assim não se verificar, haverá tendência para se acentuar a insatisfação e a contestação que hoje já se verifica por ausência de resposta às reivindicações dos trabalhadores", afirmou Arménio Carlos após a reunião do Conselho Nacional da intersindical, em Lisboa.

Nesse sentido, o secretário-geral da CGTP defendeu que, "no quadro da discussão do próximo Orçamento do Estado, não pode haver qualquer restrição, seja de que tipo for, à negociação coletiva: os salários, as carreiras, os direitos dos trabalhadores da Administração Pública e do setor público não podem sofrer qualquer tipo tipo de restrição no que concerne à sua discussão".