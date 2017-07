Actualidade

O Montepio Geral--Associação Mutualista anunciou hoje que pretende lançar uma Oferta Pública de Aquisição sobre a Caixa Económica Montepio Geral, oferecendo um euro por unidade, sendo o valor total da oferta de 106 milhões de euros.

A informação consta no anúncio preliminar de lançamento da OPA de unidades de participação representativas do fundo de participação da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) enviada pela Associação Mutualista à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"Considerando que o Oferente [Montepio Geral - Associação Mutualista] detém diretamente, nesta data, 293.992.794 Unidades de Participação, a Oferta, ainda que geral, apenas poderá ser aceite pelos titulares das restantes 106.007.206 Unidades de Participação, representativas de 26,5% do total de Unidades de Participação representativas do Fundo de Participação da CEMG", segundo o anúncio.