Pedrógão Grande

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, anunciou hoje que o partido vai procurar apoios no parlamento para avançar com uma iniciativa que permita criar um fundo de indemnizações rápidas para as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande.

Na apresentação do candidato PSD/CDS-PP/PPM à Câmara Municipal de Oeiras, Pedro Passos Coelho reiterou que "não há nenhuma razão para que o Estado fique à espera de averiguar seja o que for" para criar este fundo.

"Já o disse há uma semana, mais uma semana passou e o Governo não fez nada. Como o Governo não fez nada, nós procuraremos apoio no parlamento para avançar com uma iniciativa rapidamente", salientou.