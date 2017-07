Actualidade

O Besiktas, campeão turco de futebol, anunciou hoje, em comunicado ao regulador do mercado de valores, estar a negociar a contratação do defesa internacional português Pepe.

Numa nota, acompanhada por uma fotografia do defesa já vestido com a camisola do clube ao lado de um responsável do emblema turco, o Besiktas revela ter iniciado as negociações com Pepe.

Após 10 temporadas ao serviço do Real Madrid, o central, de 34 anos, não renovou contrato com os 'merengues' e deverá mudar-se para o Besiktas, no qual vai reencontrar o compatriota Ricardo Quaresma.