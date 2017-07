Tancos

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, será ouvido sexta-feira à tarde no parlamento sobre o assalto ao depósito de armas de Tancos, disse hoje à agência Lusa o deputado Marco António Costa, presidente da respetiva comissão parlamentar.

A comissão parlamentar de Defesa aprovou hoje as audições do ministro Azeredo Lopes e do chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, para que prestem esclarecimentos urgentes sobre o furto de armamento em Tancos.

As audições, requeridas pelo PSD e pelo CDS-PP, foram aprovadas por consenso entre todas as bancadas na reunião da comissão, devendo ser ouvido em primeiro lugar o general Rovisco Duarte, na quinta-feira, e só depois o ministro da Defesa, José Azeredo Lopes.