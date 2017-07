Celebridades

Cristiano Ronaldo tem aproveitado todos os momentos de férias para descansar e desfrutar dos seus três filhos.

A viver uma das melhores fases da sua vida pessoal com a chegada dos gémeos Eva e Mateo, Cristiano Ronaldo quer desfrutar ao máximo da sua família e viajou até Ibiza, paraíso espanhol, para uns dias de férias.

O craque quer compensar quem mais ama das suas ausências, depois de uma época intensa ao serviço do Real Madrid.

Como já vem sendo hábito, o futebolista escolheu Espanha e, desta vez, serão umas férias mais calmas. CR7 juntou a mãe, Dolores Aveiro, as irmãs, Katia e Elma, os filhos – os gémeos nascidos no passado dia 8 com recurso a uma barriga de aluguer, e Cristianinho, de sete anos – e a sua namorada, Georgina.

À família juntou-se ainda o amigo de longa data de CR7, José Semedo. De recordar que o craque foi dispensado do último jogo da Taça das Confederações, na Rússia, para conhecer os filhos... e não os tem largado.

Cristiano Ronaldo já partilhou fotografias destes dias de descanso, assim como a sua irmã mais nova, Katia – a cantora mostra-se meso radiante por ter toda a «família reunida».

Depois, antes de retomar os treinos na capital espanhola, Cristiano Ronaldo tem ainda viagens planeadas e uma delas será com amigos e com a namorada (que está grávida de cinco meses).