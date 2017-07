Cultura

Câmara aprovou ontem a criação da empresa municipal Porto Cultura, Objetivo? «Assegurar a gestão e programação» de diversos equipamentos culturais da Invicta.

De acordo com a proposta ontem aprovada – com cinco votos contra –, e que precisa ainda de ser submetida a deliberação da Assembleia Municipal, o capital da futura empresa será assegurado em dinheiro.

Para isso, serão transferidos, pelo município, 400 mil euros, e em espécie um montante de 250 mil euros, «constituídas pelos bens móveis afetos aos equipamentos culturais» considerados indispensáveis ao desenvolvimento da estrutura a criar, explicou Rui Moreira – em causa estará o assegurar a gestão e programação do Cinema Batalha, a galeria Municipal do Porto e respetivo auditório, o Teatro do Campo Alegre, o Teatro do Rivoli e o Teatro Sá da Bandeira.

Para o presidente da Câmara Municipal do Porto, a necessidade de criar a Porto Cultura «prende-se com o crescimento qualitativo e quantitativo definido para os próximos anos» na autarquia.

De acordo com as declarações do edil poertuense, a futura empresa Porto Cultura será ainda responsável pelo «desenvolvimento de atividades de índole comercial conexas aos espaços e equipamentos culturais sob gestão do município, nomeadamente o Banco de Materiais, a Casa do Infante, a Casa Museu Guerra Junqueiro, a Casa Museu Marta Ortigão Sampaio, a Casa Oficina António Carneiro, o Museu do Vinho do Porto, o Museu Romântico e outros núcleos museológicos que o município venha a criar e/ou a gerir».

De salientar que a decisão aprovada em câmara teve cinco votos contra, inclusive do PS, que, através da vereadora Carla Miranda, considera que «estar a decidir a criação desta empresa neste momento [com eleições autárquicas em breve] é questionável», argumentado ainda que funções da empresa que o executivo de Moreira pretende criar podem ser integradas na já existente empresa municipal Porto Lazer.