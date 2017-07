Actualidade

A polícia dispersou hoje, com recurso a jatos de água e gás irritante, manifestantes que estavam concentrados em Hamburgo, na Alemanha, em oposição à cimeira do G20 prevista para o final da semana naquela cidade.

Sob protesto de centenas de pessoas, as forças de segurança dispersaram os manifestantes que tinham instalado um acampamento com tendas para passar a noite num parque do bairro de Altona, segundo a polícia e imprensa locais.

"Não é uma concentração legal, mas sim um acampamento selvagem num parque", disse um porta-voz da polícia.