A "História do cerco de Lisboa", a partir da obra homónima de José Saramago, é uma das três peças que se estreiam hoje, em Almada, no segundo dia do 34.º Festival de Teatro.

Com dramaturgia e encenação de José Gabriel Antuñano e Ignacio García, respetivamente, trata-se da peça que o anfitrião do certame, a Companhia de Teatro de Almada (CTA), estreia, numa produção conjunta com a ACTA - Companhia de Teatro do Algarve (Faro), a Companhia de Teatro da Braga e o Teatro dos Aloés (Amadora).

Nesta peça, e além das personagens principais do romance original, José Gabriel Antuñano convocou o próprio autor para um diálogo com o revisor Raimundo, o protagonista da história.