Incêndios

Os incêndios florestais consumiram 61.624 hectares nos primeiros seis meses do ano e 2017 foi considerado o quinto ano com maior número de ocorrências e de área ardida desde 2007.

O relatório provisório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) disponível hoje no 'site' indica que entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2017 ocorreram um total de 6.641 ocorrências (1.662 incêndios florestais e 4.979 fogachos) que resultaram em 61.624 hectares de área ardida de espaços florestais, entre povoamentos e matos.

"Comparando os valores do ano de 2017 com o histórico dos últimos 10 anos destaca-se que se registaram mais 27% de ocorrências e quase seis vezes mais área ardida relativamente à média verificada no decénio 2007-2016", é referido no relatório.