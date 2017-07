Actualidade

A Câmara de Castelo Branco investiu 138 mil euros na requalificação e construção de parques infantis no concelho, uma intervenção que abrangeu um total de nove parques, disse hoje fonte autárquica.

"A câmara municipal fez um investimento total de 138 mil euros, evidenciando a preocupação com as nossas crianças que devem possuir espaços preparados para poderem brincar e desenvolver-se harmoniosamente" disse hoje à agência Lusa o presidente do município, Luís Correia.

Explicou ainda que, neste investimento, além de nove parques infantis intervencionados, também foram englobados dois parques geriátricos e um parque de 'fitness'.