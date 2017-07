Actualidade

O ex-líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal do Porto, Luís Artur Pereira, desfiliou-se do partido por um "imperativo de consciência", decidindo agora apoiar a recandidatura do independente Rui Moreira à presidência da câmara municipal.

Em carta datada de terça-feira que enviou ao líder do PSD, Pedro Passos Coelho, a que a Lusa teve hoje acesso, Luís Artur afirma ser "doloroso abandonar um partido" do qual é militante há 41 anos, mas afirma tratar-se de "um imperativo de consciência".

"O PSD do Porto, nos últimos tempos radicalizou o discurso, tem um candidato à presidência da Câmara [Álvaro Almeida] que não tem afinidades com o PSD, que não tem uma ideia de cidade e que a única coisa que sabe fazer é dizer mal de tudo, acentuando a via radical da candidatura", refere, acrescentando que decidiu apoiar o independente Rui Moreira por acreditar "na sua visão estratégica e de futuro para o Porto".