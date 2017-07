Actualidade

O comandante do Bombeiras da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, disse hoje que as buscas para encontrar o bebé de 18 meses desaparecido terça-feira estão a decorrer numa área de cerca de um quilómetro envolvente à habitação.

"Estamos a bater toda a zona que fizemos ontem à noite [terça-feira], estamos a fazer uma segunda passagem, com 17 elementos dos bombeiros e 30 da GNR, nomeadamente duas equipas cinotécnicas", além da Polícia Judiciária, afirmou António Veloso.

Em declarações aos jornalistas, no local, o comandante dos bombeiros da Póvoa de Lanhoso esclareceu que as buscas incidem "em todas as casas da zona, algumas devolutas, e em toda a área envolvente à habitação", nomeadamente "nas poças para regadio" que existem na proximidade.