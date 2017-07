Pedrógão Grande

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande reafirmou hoje que o dinheiro angariado no concerto solidário em Lisboa e que foi entregue à União das Misericórdias devia de ter sido enviado para o Estado por uma questão de legalidade.

"Em relação ao dinheiro [angariado no concerto, valor superior a um milhão de euros], não sei de nada. Não falei com ninguém. Quem organizou o espetáculo entendeu entregar à União das Misericórdias. Dizem que o presidente da União das Misericórdias é um homem sério e a instituição é centenária e muito séria", afirmou.

Valdemar Alves falava aos jornalistas à entrada para uma reunião com o ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva, que decorre em Figueiró dos Vinhos, com o autarca local e os presidentes das Câmaras de Castanheira de Pera e de Pedrógão Grande.