Actualidade

Um cetro evocativo de D. Pedro IV de Portugal, 1.º Imperador do Brasil, vai ser proposto para classificação como tesouro nacional pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), publica hoje o Diário da República (DR).

De acordo com o anúncio n.º 108/2017, publicado na Série II do DR, a peça em bronze dourado está incorporada no acervo do Palácio Nacional da Ajuda-Museu, em Lisboa.

O anúncio indica ainda que a proposta está fundamentada na deliberação favorável da Secção de Museus, da Conservação e Restauro e do Património Imaterial do Conselho Nacional de Cultura (SMUCRI-CNC), de 08 de fevereiro deste ano.