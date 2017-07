Actualidade

O PSD acusou hoje o Governo de fazer cortes que comprometem os serviços públicos, tendo o ministro das Finanças dito que "o tamanho do cobertor é o tamanho do crescimento", que é hoje "maior do que em novembro de 2015".

Na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa - onde está hoje a ser ouvido o ministro das Finanças, Mário Centeno -, o deputado do PSD Duarte Pacheco considerou que a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE) "é positiva" mas que, "quando o cobertor é pequeno, alguma parte do corpo fica a descoberto", dando como exemplo o valor recorde da despesa que ficou cativada em 2016 que "acabou por degradar a qualidade dos serviços públicos".

De acordo com a Conta Geral do Estado de 2016, no ano passado, a despesa que não foi descativada até ao final do ano (ou seja, que não foi autorizada apesar de estar prevista) ascendeu a 942,7 milhões de euros, sendo a fatia mais importante a relativa à aquisição de bens e serviços (553,5 milhões de euros), seguindo-se a reserva orçamental, uma verba prevista em todos os orçamentos do Estado para fazer face a imprevistos, (224 milhões de euros).