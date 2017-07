Actualidade

O rio Maças volta a unir, em mais um verão, portugueses e espanhóis no festival ibérico Quintanilha Rock, que espera seis mil visitantes, de 13 a 15 de julho, na fronteira de Bragança, divulgou hoje a organização.

Os portugueses First Breath After Coma são os cabeça do cartaz "que se quer afirmar mais uma vez ibérico", porque "esta é a singularidade" deste festival, como afirmou hoje, na apresentação, Leonor Afonso, da produção deste evento que, há 17 anos, chama forasteiros ao espaço natural do Parque do Colado, junto à aldeia raiana de Quintanilha, no concelho de Bragança.

O cartaz é composto por bandas portuguesas e espanholas, com destaque do lado português - além dos First Breath After Coma - para Xinobi, Marvel Lima, The Twist Connection ou Alek Rein. Do outro lado da fronteira, chegam os galegos Guerrera, Jupiter Lion, Melange, Zulu Zulu e Mohama Saz.