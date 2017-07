Exposição de arquitetura "Carrilho da Graça

A exposição em itinerância internacional "Carrilho da Graça: Lisboa", centrada na forma como o arquiteto português olha para o meio que aborda quando trabalha, recebeu 80 mil visitantes desde que foi inaugurada, em Lisboa, anunciou hoje a organização.

Depois de ter sido inaugurada no Centro Cultural de Belém, na capital portuguesa, em 2015, a exposição iniciou uma itinerância que passou por Colômbia, Brasil, Espanha e Uruguai.

Na sexta-feira, a mostra sobre a visão de Carrilho da Graça, implícita nos seus múltiplos projetos em Lisboa, vai ser inaugurada no Convento de Cristo, em Tomar, às 18:00, com o apoio da Ordem dos Arquitetos, seguida de uma conferência do arquiteto, às 19:00.