Pedrógão Grande

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social disse hoje que o fundo que está a ser criado para apoio às populações vai estar "muito orientado" para a reconstrução habitacional.

"Por parte do Ministério do Trabalho, há aqui duas dimensões que são relevantes. Teremos uma função de coordenação do fundo que está a ser criado para uma intervenção imediata e de curto prazo na região, nos três concelhos, muito orientado, não exclusivamente, mas muito orientado para a reconstrução habitacional. Esse foi um dos temas da nossa conversa", afirmou Vieira da Silva.

O governante falava aos jornalistas à saída de uma reunião que decorreu na Câmara de Figueiró dos Vinhos e que juntou à mesa, o autarca local e os dois presidentes dos municípios de Pedrógão Grande e de Castanheira de Pera.