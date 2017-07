Actualidade

O Besiktas, campeão turco de futebol, oficializou hoje a contratação de Pepe (ex-Real Madrid), referindo no seu sítio que o defesa internacional português já assinou um contrato válido por duas épocas.

Kepler Lima Ferreira, vulgarmente conhecido por Pepe, nascido no Brasil há 34 anos, irá encontrar no Besiktas o seu colega de seleção Ricardo Quaresma, depois de 10 épocas ao serviço do Real Madrid, do qual saiu a custo zero.

Concluída a participação de Portugal na Taça das Confederações, na Rússia, Pepe rumou à Turquia, para iniciar uma nova etapa na sua carreira, que começou no Corinthians Alagoano, depois de representar Marítimo (2001/04), FC Porto (2004/07) e Real Madrid (2007/17).