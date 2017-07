Actualidade

O Sporting confirmou hoje ter chegado a acordo com o Real Madrid para a transferência do futebolista internacional português Fábio Coentrão, que chega aos 'leões' por empréstimo na época desportiva 2017/18.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Real Madrid CF para a transferência do jogador Fábio Coentrão, por empréstimo na época desportiva de 2017/18", pode ler-se no comunicado divulgado na página oficial dos 'leões' na Internet.

O próprio jogador, 29 anos e com contrato até 2019 com os 'merengues', já tinha anunciado, em comunicação publicada nas redes sociais, que iria representar os 'verde e brancos' na próxima época.