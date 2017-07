Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da RTP disse hoje esperar que a suspensão da rádio e televisão da RTP na Guiné-Bissau "seja temporária" e lamentou a redução dos "graus de liberdade do povo" guineense com aquela decisão.

Em 30 de junho, o ministro da Comunicação Social guineense, Vítor Pereira, anunciou a suspensão das emissões dos canais África da RTP e RDP e da agência Lusa a partir das 00:00 de 01 deste mês, alegando a caducidade do protocolo assinado em 31 de outubro de 1997. Vítor Pereira, porém, acabaria por excluir a Lusa da suspensão das atividades.

"A RTP África é um grande canal, de grande diversidade", começou por dizer Gonçalo Reis, que está a ser ouvido na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.