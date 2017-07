Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais afirmou hoje que as dívidas fiscais que prescreveram em 2016 são anteriores a 2008, considerando que os 306,3 milhões prescritos são normais face ao valor em carteira.

O Ministério das Finanças divulgou na terça-feira que o valor das dívidas fiscais prescritas totalizou 306,3 milhões de euros em 2016, mais do que duplicando face aos 136,5 milhões de euros do ano anterior.

Questionado sobre este tema pelos deputados na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, que decorre esta manhã (sendo a última audição do ministério desta sessão legislativa), Fernando Rocha Andrade disse que as dívidas que prescreveram em 2016 "são anteriores a 2008", existindo também, "algumas do século passado e há uma dos anos 1960".