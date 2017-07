Actualidade

Um painel de azulejos do artista português Querubim Lapa (1925-2016), intitulado "Ilusório", foi cedido por Portugal para as instalações do Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

De acordo com um comunicado divulgado pelo MNE, a cerimónia para assinalar esta "cedência temporária" pelo Estado Português àquele Tribunal decorreu durante a manhã de hoje, em Haia, e contou com a embaixadora de Portugal na Holanda, Rosa Batoréu, a presidente do Tribunal Penal Internacional, Silvia Fernández de Gurmendi, o Secretário do Tribunal, Herman von Hebel, e com os funcionários portugueses que ali trabalham.

"Aquando da construção das instalações permanentes do Tribunal Penal Internacional, pretendeu-se que estas refletissem o caráter universal deste Tribunal e, nesse sentido, foi considerado importante que cada Estado Parte contribuísse de forma visível com obras de arte para estas instalações", recorda o MNE.