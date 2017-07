Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, afirmou hoje no parlamento que os inspetores estagiários da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deverão ser colocados "em setembro".

"A informação que tenho da AT é que, em setembro, se poderão colocar os atuais inspetores estagiários", afirmou o governante, em resposta a uma pergunta da deputada do BE Mariana Mortágua na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

O secretário de Estado adiantou que o concurso teve "muitos juristas" e que "houve um número muito significativo de reclamações", sublinhando que isso "é algo que caracteriza os concursos com muitos juristas", mas que as decisões destas reclamações "estão prestes a ser completadas".