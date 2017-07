Actualidade

O futebolista espanhol Marcano lembrou hoje que "o FC Porto é uma equipa campeã" e, como tal, é imperativo que regresse às vitórias.

O defesa central dos 'dragões' admitiu, no arranque do terceiro dia de trabalhos no Olival, que, com a chegada de Sérgio Conceição, todos os jogadores têm que começar do zero, uma vez que um novo treinador implica sempre mudanças de rotinas.

"Começar o mais forte possível" é o objetivo do jogador espanhol, que, nesta primeira abordagem à nova época, disse ainda que todos os jogadores devem pensar menos nos números individuais e focarem-se mais na equipa, porque só assim será possível chegar ao grande objetivo de todos: terminar com o período sem títulos".