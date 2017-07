Tour

O ciclista italiano Fabio Aru (Astana) venceu hoje, no alto de La Planche des Belles Filles, a quinta etapa da 104.ª Volta a França, com o britânico Chris Froome (Sky) a vestir a camisola amarela.

Aru impôs-se em solitário no final dos 160,5 quilómetros desde Vittel, coroando-se na primeira etapa da montanha, com o tempo de 3:44.07 horas. O irlandês Daniel Martin (Quick Step-Floors) foi segundo, a 16 segundos, com Froome a ser terceiro, a 20.

O tricampeão do Tour (2013, 2015 e 2016) ascendeu à primeira posição da geral, por troca com o colega e compatriota Geraint Thomas, agora segundo, a 12 segundos, enquanto Aru é terceiro, a 14.