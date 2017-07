Actualidade

O novo modelo de apoio às artes, a vigorar a partir de 2018, vai ser apresentado a entidades do setor nos próximos dias 10, 11 e 12 de julho, disse hoje o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado.

"Vai ser apresentado ao setor nos dias 10, 11 e 12 de julho. No dia 10 de julho será apresentado a entidades do setor em concreto e, nos dias 11 e 12 de julho, estamos a organizar sessões abertas de apresentação", disse o secretário de Estado, sem fazer mais comentários.

Miguel Honrado falava aos jornalistas, no Barreiro, distrito de Setúbal, depois de uma visita a vários locais no concelho, como o Auditório Municipal Augusto Cabrita, o património da ex-CUF, o património ferroviário e moageiro e as instalações da Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios (ADAO).