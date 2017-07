Actualidade

O defesa central nigeriano Chidozie vai jogar no Nantes na próxima temporada, por empréstimo do FC Porto, anunciou hoje a equipa da liga francesa de futebol na sua página oficial na internet.

No clube francês, Chidozie vai reencontrar o belga Joris Kayembe, contratado a título definitivo aos 'dragões', com quem fez vários jogos na última temporada ao serviço do FC Porto B.

Internacional nigeriano, Chidozie, de 20 anos, chegou ao FC Porto em 2014, ainda como júnior, e, na temporada 2015/16, chegou a fazer vários encontros na equipa principal dos 'azuis e brancos', mas acabou por voltar à equipa B na última época.