Incêndios

O PS chumbou hoje sozinho a resolução apresentada pelo BE para que o Governo denuncie o contrato de parceria público privada do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

As bancadas do PSD e do CDS-PP, que durante o debate criticaram a iniciativa do BE por incidir sobre a questão da propriedade pública ou privada deste sistema de comunicações, optaram pela abstenção.

Além do Bloco de Esquerda, esta resolução teve os votos favoráveis do PCP, de "Os Verdes" e do PAN (Pessoas Animais e Natureza).