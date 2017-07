Actualidade

Uma leitura encenada, a partir dos textos do escritor luso-angolano Luandino Vieira, redigidos em tempo de cárcere, durante a ditadura, vai ser apresentada pelos Artistas Unidos, na sexta-feira, às 19:00, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

"Tenho trinta anos, estou na cadeia há quatro" é o título da sessão, que vai contar com sete atores dos Artistas Unidos, incluindo Jorge Silva Melo, que também encena.

A iniciativa realiza-se no âmbito do programa do Jardim de Verão, da Gulbenkian, e parte dos "papéis da prisão" do escritor e tradutor de origem angolana, acrescenta uma nota à imprensa dos Artistas Unidos.