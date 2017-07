Actualidade

Vários grupos armados na República Centro-Africana (RCA) mataram centenas de civis e têm espalhado a violência no país desde 2014, em práticas que se configuram como crimes contra a humanidade, acusou hoje a Human Rights Watch (HRW).

Num extenso relatório - "Matar sem consequências: Crimes de guerra, crimes contra a humanidade e Tribunal Penal Especial na República Centro-Africana" - a organização não governamental dá conta de mais de 560 assassinatos cometidos e da destruição de mais de 4.200 casas em três províncias da RCA desde finais de 2014.

"Os crimes caem sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional (TPI) e do Tribunal Criminal Especial (SCC, na terminologia inglesa), um novo organismo judicial que, quando operacional, irá investigar e processar violações graves dos direitos humanos e crimes de guerra no país desde 2003", sublinha a ONG num comunicado divulgado hoje.