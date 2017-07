Actualidade

Com a participação estimada em milhares, as ruas da cidade do Mindelo, São Vicente, encheram-se hoje de manifestantes contra o que consideram o "centralismo exacerbado" da capital cabo-verdiana, numa iniciativa que os organizadores prometem repetir.

A manifestação, que começou cerca das 10:00 locais (mais duas horas em Lisboa) na Praceta Estrela percorreu, de forma pacífica e sem incidentes, várias artérias da cidade e terminou cerca de uma hora depois na Praça D. Luiz, segundo relatos da imprensa local.

Fotos da manifestação publicadas nas redes sociais mostram várias ruas do Mindelo repletas de manifestantes, com a imprensa local a estimar a participação em milhares de manifestantes, ainda que sem dados oficiais.