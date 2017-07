Actualidade

A Comissão Episcopal de Justiça e Paz, que junta bispos católicos moçambicanos, defendeu hoje que as dívidas ocultas não devem ser imputadas ao povo, exortando a justiça a agir de forma livre e responsável contra os autores dos empréstimos.

"Não podemos permitir que ao povo moçambicano seja imputada a responsabilidade de pagar com a miséria, sangue e morte as dívidas contraídas em nome dele, de forma ilegal e inconstitucional", refere um comunicado divulgado hoje em Maputo.

Os bispos católicos moçambicanos deploram o fato de entidades interpeladas durante a auditoria internacional às dívidas ocultas não terem cooperado com os auditores, tal como é referido no sumário do relatório da auditoria.