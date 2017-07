Actualidade

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, defendeu hoje respeito pelas minorias políticas, considerando que a democracia cabo-verdiana "continua a desenvolver-se" e a exigir "melhorias significativas".

"O modo como as minorias, particularmente as políticas, são tratadas e respeitadas é um importante indicador do grau de maturidade das democracias e de tolerância das sociedades", disse Jorge Carlos Fonseca.

O chefe de Estado cabo-verdiano, que falava hoje na cidade da Praia, durante a sessão comemorativa dos 42 anos da independência de Cabo Verde, salientou que em paralelo, com o respeito pela maioria, é preciso "respeitar e proteger" as minorias.