Ajuda Externa

Bruxelas, que terminou hoje a sexta missão pós-programa a Portugal, considera que a situação económica e financeira do país, "a curto prazo, melhorou", mas alerta para que, para o médio prazo, "são essenciais reformas ambiciosas".

Numa declaração conjunta hoje emitida, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu dão conta de que os seus técnicos estiveram em Portugal entre 26 de junho e 04 de julho para realizar a sexta missão de monitorização pós-programa a que Portugal está sujeito até pagar a maioria do envelope financeiro que pediu no âmbito do resgate de 2011.

Esta missão considera que, comparando com a última, "a situação económica e financeira de Portugal, a curto prazo, melhorou", porque a recuperação "continuou a intensificar-se" e "foram realizados progressos importantes na resposta aos riscos a curto prazo", considerando que, "de um modo geral", o ajustamento económico do país "tem sido louvável".