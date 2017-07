Pedrógão Grande

Os presidentes de Câmara de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e de Pedrógão Grande reafirmaram hoje, em uníssono, a urgência em se começar a trabalhar no terreno na reconstrução das habitações destruídas pelos incêndios.

"Esta reunião era imprescindível. É necessário articular o fundo 'Revita' para que se comece, com muita urgência, a fazer aquilo que as pessoas querem na prática (...), partir para a reconstrução das primeiras habitações. Queremos ver que, na prática, as coisas estão a andar", afirmou o presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu.

O autarca falava aos jornalistas, à saída da reunião que decorreu em Figueiró dos Vinhos, e que, além de si, juntou à mesa os presidentes dos municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e o ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva.