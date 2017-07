Ajuda externa

O Governo considera que as conclusões dos técnicos europeus no âmbito da sexta missão pós-programa atestam "a robustez do crescimento da economia portuguesa", que decorre da "mudança estrutural em curso".

Os técnicos da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu (BCE) estiveram em Portugal entre 26 de junho e 04 de julho para realizar a sexta missão de acompanhamento a que Portugal está sujeito até pagar a maioria do empréstimo que pediu às instâncias europeias no âmbito do resgate financeiro de 2011.

Esta equipa considerou que a situação económica e financeira do país, "a curto prazo, melhorou", mas alerta para que, para o médio prazo, "são essenciais reformas ambiciosas", concluindo que é preciso "agilizar um crescimento económico sustentável e equilibrado", bem como "uma estratégia de consolidação a médio prazo", "uma abordagem decisiva para reduzir a dívida das empresas", "uma resposta para deficiências do setor financeiro" e "um plano claro para aumentar o crescimento potencial e a competitividade".