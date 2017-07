Euro sub-19

A seleção portuguesa de futebol apurou-se hoje para as meias-finais do Europeu de sub-19, ao vencer a República Checa, por 2-1, em jogo da segunda jornada do Grupo A, que se disputou em Tbilissi.

Mesaque Dju colocou Portugal em vantagem, aos 35 minutos, mas Graicar empatou cinco minutos depois. Na segunda parte, Rui Pedro fez o segundo golo no torneio e deu o triunfo à 'equipa das quinas', aos 74.

Com este triunfo, Portugal, com seis pontos, qualificou-se para as meias-finais e garantiu a vitória no Grupo 1, uma vez que tem vantagem no confronto direto sobre a República Checa e a Geórgia, que têm três pontos. A Suécia ainda não pontuou.