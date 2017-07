Tancos/armas

O ministro dos Negócios Estrangeiros subscreveu hoje as "palavras sábias" do Presidente da República para que se apurem os factos e as responsabilidades no caso do furto de Tancos "de cima a baixo, doa a quem doer".

"Os factos estão a ser apurados e as responsabilidades a ser apuradas. E eu permito-me, sei que o próprio me autorizará, a citar as palavras sábias do Presidente da República ontem [terça-feira]: é preciso apurar os factos e as responsabilidades, de cima a baixo, doa a quem doer, é nisso que estamos todos empenhados, cada um no âmbito das suas competências próprias", disse.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, que está em funções como primeiro-ministro nas férias de António Costa, falava aos jornalistas no final de uma reunião conduzida pela secretária-geral do Sistema de Segurança Interna para fazer o ponto de situação na sequência do furto de material de guerra.