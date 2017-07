Actualidade

O artista Fernão Cruz é o vencedor do Prémio Nacional Arte Jovem 2017, promovido pelo Carpe Diem Arte e Pesquisa (CDAP), anunciou hoje, em Lisboa, a organização do galardão, que visa promover os estudantes finalistas na área das artes visuais.

O vencedor do prémio, cuja edição deste ano tem o apoio da Fundação Millennium bcp e foi anunciado no CDAP, é aluno da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL).

De um total de 134 candidaturas recebidas, o júri do prémio selecionou sete artistas para exporem as suas peças no Carpe Diem Arte e Pesquisa e, entre eles, estava Fernão Cruz, o vencedor.