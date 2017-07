Actualidade

A presença do defesa Fábio Coentrão foi a principal novidade do treino de hoje da equipa de futebol do Sporting, que decorreu na Academia em Alcochete.

O Sporting confirmou hoje ter chegado a acordo com o Real Madrid para a transferência do futebolista internacional português Fábio Coentrão, que chega aos 'leões' por empréstimo na época desportiva 2017/18.

O internacional português já esteve presente no treino da tarde de hoje, que decorreu na Academia em Alcochete, naquela que foi a segunda sessão de trabalho do dia para o grupo orientado por Jorge Jesus.