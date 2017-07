Actualidade

O líder do PSD desafiou hoje o Governo a dizer onde foram feitos os mil milhões de euros de cativações e questionou porque não foi cumprido um reforço de comunicações móveis previsto pelo anterior executivo para o SIRESP.

Na apresentação do candidato autárquico do PSD e CDS-PP à Câmara Municipal da Amadora, Pedro Passos Coelho referiu-se à audição parlamentar de hoje do ministro das Finanças, dizendo que Mário Centeno "quis explicar aos deputados, com soberba, como se consegue um défice de 2%" e que "as cativações não eram senão um instrumento útil".

"O que é que se cortou? Porque é que não dizem? O que é que estava planeado e não se fez?", questionou, precisando que a Conta Geral do Estado de 2016 permitiu perceber que "as cativações definitivas foram de quase mil milhões de euros".