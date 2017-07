Actualidade

Os EUA, com o apoio da França, vão apresentar nos próximos dias uma resolução para endurecer as sanções sobre a Coreia do Norte, em resposta ao lançamento de um míssil intercontinental na terça-feira, anunciou hoje a embaixadora Nikki Haley.

Segundo a diplomata norte-americana nas Nações Unidas (ONU), a resolução "não vai visar exclusivamente" a Coreia do Norte, mas também países que queiram fazer negócios com Pyongyang e Washington não irá aceitar "uma versão aligeirada da sua proposta".

Haley, no seu discurso no Conselho de Segurança da ONU, dirigiu-se diretamente à China, recordando que o país representa 90% do comércio com a Coreia do Norte e apelando a que endureça a sua postura com o regime de Kim Jong-un.