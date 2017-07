Actualidade

Os trabalhadores da Lusa, reunidos hoje em plenário, consideraram a situação da empresa "preocupante" por estar a funcionar em "sobrecarga e sem estratégia" e instaram o Conselho de Administração e a Direção de Informação a tomarem uma "posição pública".

"Instam a PCA [presidente do Conselho de Administração] e a DI [Direção de Informação] a tomarem uma posição pública sobre a situação da empresa e a necessidade de garantir um serviço público informativo e noticioso de qualidade", salienta a moção aprovada sobre a situação geral da empresa.

Qualquer solução dos problemas da Lusa deve conjugar "de forma indissociável" as questões do financiamento da empresa com as da sua estratégia e da sua liderança, refere.